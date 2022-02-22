Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина <...> 22 февраля 2022 года путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравления главам МИД ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Владиславу Дейнего по случаю признания этих государств и установления дипломатических отношений с Россией. "Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности", - подчеркнули в МИД РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.