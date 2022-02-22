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Песков заявил, что РФ в вопросе ответа на санкции США сначала посмотрит, о чем идет речь

РФ в вопросе ответа на санкции США сначала посмотрит, о чем идет речь - Песков.

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СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Посла РФ в Словакии пригласили в МИД для объяснения ситуации на востоке Украины
Словацкие власти заявили ранее, что осуждают признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР
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