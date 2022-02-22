Захарова: молчание Борреля о жертвах в Донбассе граничит с потерей человеческого облика

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Отсутствие реакции со стороны главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в связи с человеческими жертвами в Донбассе граничит с потерей человеческого облика. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на запись в Twitter Борреля, где он отметил, что санкции ЕС не позволят 351 депутату Госдумы, проголосовавшим за независимость ДНР и ЛНР, ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. "Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тыс. человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шоппинг и вечеринки - то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика", - написала она.

"Я знала, что Жозеп Боррель не ведет свои соцсети и даже не в курсе, что за него пишут. Так бывает. Но нельзя же подобные вещи отдавать на откуп малограмотным сотрудникам", - отметила Захарова.

"Вопрос помельче, но тоже интересно: а это нормально, когда еврочиновник радуется за то, что бизнес стран - членов ЕС понесет убытки?" - добавила она.

Главы МИД ЕС ранее одобрили санкции против юридических и физических лиц РФ. Они также ограничили возможности по размещению российских государственных ценных бумаг на финансовых рынках ЕС и запретили европейскому бизнесу любые контакты с ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля МИД РФ объявил об установлении дипломатических отношений с ДНР и ЛНР.