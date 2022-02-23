Глава МИД РФ обсудит с эмиссаром ООН продвижение работы Конституционного комитета по Сирии

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Прошлый визит спецпосланника в Москву был в июле прошлого года.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ожидается, что стороны обсудят комплекс вопросов, связанных с сирийским урегулированием, с акцентом на продвижение осуществляемого самими сирийцами политического процесса при поддержке ООН, в том числе в рамках Конституционного комитета, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

Присутствие представителей прессы на месте переговоров не предусмотрено, но все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию начала встречи на сайте МИД РФ.

Необходимость ритмичной работы Конституционного комитета

Пожалуй, главным предметом обсуждения сторон станет работа Конституционного комитета в Женеве, седьмое заседание которого намечено на март. Примечательно, что 16 февраля Педерсен встретился в Дамаске с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом. В понедельник Лавров провел переговоры в Москве со своим сирийским коллегой, в ходе которых главное внимание было уделено задачам всеобъемлющего урегулирования вокруг Сирии на прочной основе резолюции СБ 2254.

Россия исходит из необходимости налаживать конструктивный межсирийский диалог, прежде всего в рамках Конституционного комитета. Лавров подчеркивал, что делать это нужно последовательно, не отвлекаясь на "мелочи". По его словам, необходимо сконцентрироваться на главном - прямом разговоре между сирийскими делегациями, побуждении их прийти к согласию по вопросу о конституционной реформе без вмешательства извне и надуманных временных рамок.

"Важно, чтобы Конституционный комитет работал ритмично, без искусственных перерывов. Сессии его должны собираться регулярно, равно как и Редакционной комиссии. Частые переносы сроков заседаний в попытке довести методологию их проведения до совершенства явно не помогают продвигаться вперед", - отметил глава МИД РФ на пресс-конференции. По словам Лаврова, на встрече с Педерсеном Россия будет исходить из этого.

В Дамаске рассчитывают на продолжение работы Конституционного комитета. Об оптимистичном настрое заявлял на прошлой неделе и сам Педерсен.

Встреча спецпосланника генсека ООН с Лавровым пройдет накануне переговоров главы МИД РФ с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве. В конце января Педерсен высказывал мнение, что напряженные отношения между Россией и США будут оказывать воздействие на ход межсирийских переговоров в Женеве.

Гуманитарное измерение

Ожидается, что Лавров и спецпосланник генсека ООН также рассмотрят проблематику активизации всестороннего гуманитарного содействия нуждающимся, как это и прописано в резолюции СБ ООН 2585, и текущее положение "на земле" в Сирии и регионе.

Немаловажной темой для обсуждения является постконфликтное восстановление арабской республики. Однако односторонние санкции Запада против Сирии мешают ее развитию. Так, например, Микдад на конференции дискуссионного клуба "Валдай" подчеркивал, что из-за санкций в Сирию "не разрешается ввозить медицинское оборудование, даже то, которое приобретается ООН". В условиях пандемии в Сирии существует также проблема нехватки вакцин от коронавируса.

Микдад отмечал и то, что арабская республика нуждается в 20 млрд долларов для восстановления электроэнергетической промышленности. По его словам, американо-европейская блокада не позволяет стране строить новые электроэнергетические объекты.

Кроме того, важным моментом является и возвращение сирийских беженцев домой. Лавров подчеркивал, что этот процесс искусственно затормаживается Западом.

Что касается ситуации "на земле", обращает на себя внимание террористическая угроза, исходящая из неподконтрольных сирийскому правительству регионов страны.

Астанинский процесс

Особую роль в сирийском урегулировании играют также встречи участников астанинского формата (Россия, Турция, Иран). Последняя 17-я международная встреча по Сирии в астанинском формате прошла 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане. Новая, как ожидается, пройдет весной этого года.

Кроме того, как заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, в марте в Анталье состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел - гарантов астанинского процесса.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее допускал, что саммит лидеров астанинского формата может пройти в начале 2022 года. По его словам, повестка этого мероприятия будет направлена на достижение более ощутимого прогресса в сирийском урегулировании.