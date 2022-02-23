Володин посетит с официальными визитами Кубу и Никарагуа

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду начнет зарубежную поездку, в рамках которой посетит с официальными визитами Кубу и Никарагуа. Там он обсудит, в том числе с руководством этих стран, вопросы их сотрудничества с Россией.

Как сообщила ранее пресс-служба Госдумы, 23 и 24 февраля председатель палаты в ходе своих официальных визитов в Республику Куба и Республику Никарагуа будет обсуждать вопросы сотрудничества между странами, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

Отмечалось, что "в Гаване и Манагуа запланированы встречи в парламентах и с руководством стран". В частности, запланировано общение с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и председателем Национальной ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом.

24 февраля Володин выступит на заседании Национальной ассамблеи Республики Никарагуа.

На заседании во вторник Госдума ратифицировала протоколы о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения, которые предусматривают отсрочку платежей Кубы по российским кредитам до 2027 года. В связи с обращением кубинской стороны с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности по российским государственным кредитам в соответствии с распоряжением правительства РФ 7 августа 2021 года подписаны соответствующие межправительственные протоколы об отсрочке погашения кредитов. Последний платеж по отсроченным платежам должен состояться 15 декабря 2027 года.