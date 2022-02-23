Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия готова к открытому и честному диалогу в международных делах, при этом обеспечение обороноспособности остается важнейшей задачей для государства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

"Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", - отметил он.

"Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы - такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО", - сказал глава российского государства. При этом, продолжил он, "призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа".

"Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем, но повторю: интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны, - подчеркнул Путин. - Поэтому и дальше будем развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники".

Президент РФ напомнил, что за последние годы многое было сделано для качественной модернизации вооруженных сил: они стали более мобильными, приобрели новый боевой опыт и на деле доказали в ходе операции в Сирии, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений, что наглядно показывают внезапные проверки, маневры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием союзников России, а также ответственные миротворческие операции.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта", - сказал глава государства. По его словам, "такие комплексы - это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал" Вооруженных сил РФ.

Подвиг народа

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне является "вершиной в истории человечества", заявил Путин.

"В этот день наши искренние, самые сердечные слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить, что именно вы, доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм, спасли от этой варварской и беспощадной, смертоносной силы всю страну и весь мир. Ваш подвиг - это вершина в истории человечества, великий пример для всех, кто сегодня служит в армии и на флоте", - сказал он.

Путин отметил, что в основе ратной истории России "всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству". "Мы гордимся многими поколениями ее защитников, <...> всеми, кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил", - подчеркнул президент.

23 февраля ежегодно в РФ отмечается день воинской славы России - День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным занимавшим тогда пост президента РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года (с последующими изменениями).