Посол РФ пообещал ответить на санкции Канады в соответствии с принципом взаимности

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия не оставит без внимания новый пакет экономических санкций Канады и ответит на них в соответствии с принципом взаимности. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Разумеется, Россия будет отвечать. Ответ будет выработан в соответствии с принципами взаимности, который в дипломатической межгосударственной практике никто не отменял. Он обязательно последует", - сказал он.

Влияние санкций на Россию

Канадские экономические санкции не окажут влияния на политику РФ по обеспечению мира в Донбассе, заявил Степанов.

"Санкции были предсказуемы в том объеме, в котором они были представлены канадской стороной, по большей части они придерживаются санкционной линии США, - сказал он. - Как бы то ни было, эти меры не окажут влияния на политику и практическую линию России, нацеленные на обеспечение мира в Донбассе".

Дипломат также выразил недоумение по поводу внесения в черные списки членов российского парламента, голосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). "Это что-то новое во внешнеполитическом курсе канадской либеральной демократии, которая накладывает санкции на народных избранников другого государства", - сказал Степанов.

Контакты по линии МИД

Россия и Канада, несмотря на новый пакет экономических санкций Оттавы, по-прежнему оставляют открытыми каналы связи по линии МИД, заявил Степанов.

"Сегодня у меня состоялась встреча с первой замминистра иностранных дел Канады Мартой Морган, разговор был в дипломатическом разрезе профессиональным и корректным. Канадская сторона изложила свою позицию, мы имели возможность изложить позицию РФ относительно той ситуации, в которой мы находимся сегодня, - сказал дипломат. - По моему впечатлению, канадская сторона по состоянию на сегодняшний день открыта, как и мы, к продолжению дипломатических контактов по линии министерств иностранных дел".

По словам Степанова, он довел до сведения канадских коллег, что признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР во многом обусловлено "тотальным саботажем со стороны Киева в течение семи лет, с 2015 года, выполнения Минского комплекса мер и отказа от реализации резолюции 2202 Совета Безопасности ООН". Кроме того, продолжил посол, заинтересованные западные страны, в том числе Германия и Франция, в течение этих лет не предприняли практических шагов для того, чтобы убедить и заставить Украину выполнять Минские соглашения, сев за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР. "Вот это и есть настоящее нарушение международного права - игнорирование на протяжении семи лет положений резолюции Совбеза ООН", - подчеркнул дипломат. "Мы зафиксировали свои позиции, и можно констатировать, что сейчас у нас есть повод не соглашаться с позициями друг друга", - заключил Степанов.

Посол РФ в Оттаве был вызван в МИД Канады во вторник после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Работа посольства

Новый пакет санкций не должен отразиться на работе посольства РФ в Оттаве и других российских представительств в этой североамериканской стране, считает Степанов.

"По нашему восприятию, на сегодняшний день в практическом плане эти санкции [на работе дипмиссии и других представительств РФ] отразиться не должны", - сказал он. При этом Степанов добавил, что канадская сторона подчеркнула, что это только первый пакет санкций в связи с признанием РФ ДНР и ЛНР и в ближайшие дни могут последовать другие ограничительные меры. "Мы будем принимать проблемы и искать пути их решения по мере их поступления", - отметил дипломат.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

22 февраля Канада и ряд других стран Запада ввели очередной пакет антироссийских санкций на фоне признания Москвой ДНР и ЛНР.