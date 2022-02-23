Лавров: Гутерриш сделал заявления по Украине, не соответствующие его статусу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал несколько высказываний о ситуации на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН", - сказал он.

Как отметил глава МИД РФ, Гутерриш ни разу не возвысил голос в пользу выполнения минских соглашений.

"В отношении ситуации на Украине генеральный секретарь [ООН] ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности [ООН] 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру", - сказал он.

Лавров также сообщил, что Россия довела до генсека ООН свою оценку его заявлений по ситуации вокруг Украины. "Мы довели через нашего представителя до господина Гутерриша нашу оценку его заявлений. Пользуясь случаем, <...> прошу и вас также передать при возможности наши оценки", - сказал он