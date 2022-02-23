Водолацкий назвал вопрос о возвращении жителей Донбасса на родину преждевременным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Возвращение жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые были эвакуированы в РФ из-за обострения ситуации на линии соприкосновения, преждевременно, поскольку для населения республик сохраняется угроза со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом заявил в среду ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Сейчас еще рано ехать [назад эвакуированному населению]. Западные кураторы собрали там ЧВК, бандитов "Правого сектора" (запрещен в РФ - прим. ТАСС), бригады ВСУ. Завезли столько оружия на Украину, естественно Запад будет требовать, чтобы оно начало работать. Поэтому возвращаться сейчас нельзя", - сказал Водолацкий.

Он подчеркнул, что границы ДНР и ЛНР соответствуют границам бывших Донецкой и Луганской областей Украины соответственно. "Там незаконно находятся боевики, которых необходимо убедить уйти с территории республик. Будем договариваться, [решать этот вопрос] дипломатическим путем или силовыми методами", - добавил депутат.

Он отметил, что из занятых украинскими вооруженными формированиями территорий приходит информация о том, что до 90% военнослужащих ВСУ не желают воевать. "Их заставляет "Правый сектор", происходит насилие над солдатами, другие методы применяют эти нацисты", - сказал Водолацкий.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.