Лавров: РФ продолжит урегулирование в Сирии, несмотря на нагнетание конфронтации

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия будет добиваться сдвигов в урегулировании сирийского кризиса, несмотря на нагнетание конфронтации в мире вокруг РФ по любому вопросу. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Значение нашего с вами сотрудничества подтверждается тем, что мы встречаемся сегодня и будем добиваться практических сдвигов в сирийском урегулировании. Не будем ослаблять наше внимание к этой проблеме, несмотря на то, что, как вы знаете, сейчас в мире пытаются нагнетать конфронтацию практически по любому вопросу, касающемуся деятельности РФ", - сказал он.

Министр иностранных дел РФ отметил, что российская сторона положительно оценивает стремления ООН в налаживании контактов между политическими силами в Сирии. "Мы все заинтересованы в скорейшем урегулировании сирийского кризиса на основе резолюции СБ ООН", - подчеркнул он.