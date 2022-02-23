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Кризис в Сирии

Лавров: РФ продолжит урегулирование в Сирии, несмотря на нагнетание конфронтации

Министр иностранных дел отметил, что российская сторона положительно оценивает стремления ООН в налаживании контактов между политическими силами в Сирии

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия будет добиваться сдвигов в урегулировании сирийского кризиса, несмотря на нагнетание конфронтации в мире вокруг РФ по любому вопросу. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Значение нашего с вами сотрудничества подтверждается тем, что мы встречаемся сегодня и будем добиваться практических сдвигов в сирийском урегулировании. Не будем ослаблять наше внимание к этой проблеме, несмотря на то, что, как вы знаете, сейчас в мире пытаются нагнетать конфронтацию практически по любому вопросу, касающемуся деятельности РФ", - сказал он.

Министр иностранных дел РФ отметил, что российская сторона положительно оценивает стремления ООН в налаживании контактов между политическими силами в Сирии. "Мы все заинтересованы в скорейшем урегулировании сирийского кризиса на основе резолюции СБ ООН", - подчеркнул он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияКризис в Сирии
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