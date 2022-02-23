Эксперт: Запад поставит диалог с РФ по гарантиям безопасности на паузу, но не оборвет

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Западные партнеры на фоне принятых Россией решений о признании суверенитета ДНР и ЛНР поставят на паузу диалог с Москвой о гарантиях безопасности, но не оборвут его, поделился мнением с корреспондентом ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт уверен, что о конце переговоров речи не идет.

Комментируя отмену запланированных на этой неделе встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном и французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, Кортунов подчеркнул, что "никогда не надо говорить о конце переговоров и о том, что этого больше не будет никогда". "Если проблема есть, то к ней так или иначе приходится возвращаться. Но то, что сейчас будет определенная пауза, сомнений нет", - уверен эксперт.

Собеседник агентства пояснил, что западные партнеры приостанавливают переговорный процесс, чтобы "посмотреть, какие следующие шаги предпримет Москва". В их понимании вопрос о гарантиях безопасности "всегда тесно связывался с вопросом деэскалации вокруг Украины", напомнил Кортунов, и в этой связи вся повестка дня, предложенная Россией в сфере безопасности, рассматривается только с условием отсутствия "каких-то существенных изменений к худшему в ситуации вокруг Украины". "Последние решения России о признании республик Донбасса расцениваются на Западе, естественно, как ухудшение ситуации, поскольку провал Минских соглашений - это возможность с точки зрения Запада для нового обострения, - продолжил он. - И у Запада теперь нет мотивации, чтобы в срочном порядке обсуждать российские предложения".

При этом эксперт не исключил, что западные партнеры будут вынуждены вернуться к этим предложениям "на каком-то новом витке" отношений с Москвой. Российская сторона в свою очередь усилия на этом направлении продолжит, но прежде на Западе должны найти "дополнительные аргументы в пользу возобновления политического диалога", убежден аналитик. "Полностью разорвать контакты и полностью прекратить общение Запад не может. И даже если говорить об Украине, то все равно на место нормандскому формату должен прийти какой-то другой формат, потому что эта проблема, конечно, требует каких-то многосторонних площадок для того, чтобы хотя бы снизить риски и сократить издержки от политического противостояния", - резюмировал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от очной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, планировавшейся в Европе на 24 февраля. Ранее глава французского дипведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским визави, намеченная на 25 февраля в Париже, также не состоится.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.