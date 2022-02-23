Джабаров рекомендовал Киеву прекратить обстрелы ЛНР и ДНР вместо введения режима ЧП

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Киевские власти продолжают нагнетать истерию и панические настроения у жителей страны, вводя режим ЧП, вместо того, чтобы прекратить обстрелы и теракты на территории Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение выразил в среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Совбез Украины объявил о введении режима ЧП на всей территории страны. Для чего? Кто угрожает Украине? Достаточно прекратить обстрелы и теракты на территории ДНР и ЛНР и вся напряженность просто исчезнет", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Так нет, очень хочется продолжить нагнетание истерии и панических настроений у народа Украины", - добавил он.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял на своем заседании решение о введении режима ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, но окончательное решение должна утвердить Верховная рада в течение 48 часов. Об этом сообщил в среду секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали оба документа, соответствующее законы были в этот же день подписаны главой государства.

Совет Федерации во вторник дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. Соответствующее постановление было единогласно принято на внеочередном заседании верхней палаты парламента.