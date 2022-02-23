Матвиенко надеется, что запланированный визит делегации СФ в Японию состоится в 2022 году

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что эпидемиологическая ситуация позволит сенаторской делегации совершить запланированный на 2022 год визит в Японию и не помешает проведению очередного заседания совета губернаторов двух стран. Об этом говорится в телеграмме спикера Совфеда на имя председателя Палаты советников (верхняя палата парламента) Японии Акико Санто.

"Надеюсь, что в 2022 году эпидемиологическая ситуация позволит осуществить все запланированные мероприятия, включая визит в вашу страну делегации Совета Федерации и проведение очередного заседания совета губернаторов России и Японии", - говорится в поздравительной телеграмме по случаю национального праздника Японии - Дня рождения Императора.

Матвиенко с удовлетворением отметила поступательное развитие межпарламентского диалога, а также написала, что с теплотой вспоминает встречу с Санто в сентябре 2021 года в Вене на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что российско-японское сотрудничество имеет большой потенциал, "особенно в сферах торговли, промышленной кооперации, инвестиций и технологий". "Убеждена, что всемерному расширению разноплановых двусторонних связей, выстраиванию отношений партнерства между нашими странами послужит продолжающийся год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов", - добавила Матвиенко.

Она пожелала Санто дальнейших успехов в ответственной работе, а народу Японии благополучия и процветания.