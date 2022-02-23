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Кризис в Сирии

Богданов обсудил с заместителем спецпосланника генсека ООН по Сирии ситуацию в стране

Стороны обменялись актуальным вопросам ближневосточной повестки дня

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи в среду обсудили ситуацию в Сирии и Ливане. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня. Особое внимание было уделено развитию ситуации в Сирии и Ливане, а также перспективам палестино-израильского урегулирования", - отметили в дипведомстве.

Теги
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