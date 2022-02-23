Богданов обсудил с заместителем спецпосланника генсека ООН по Сирии ситуацию в стране

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи в среду обсудили ситуацию в Сирии и Ливане. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня. Особое внимание было уделено развитию ситуации в Сирии и Ливане, а также перспективам палестино-израильского урегулирования", - отметили в дипведомстве.