Турчак: встреча глав МИД России, ДНР и ЛНР должна состояться в ближайшее время

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Встреча глав МИД России, а также Донецкой и Луганской народных республик должна состояться в ближайшее время, они обсудят детали по взаимному размещению дипломатических учреждений, сообщил в среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным.

"Идут консультации, в ближайшее время должна состояться встреча министра иностранных дел РФ и, соответственно, Донецкой и Луганской республик. Уже в ходе рабочего общения обсудят все детали по размещению дипломатических учреждений на территории как Российской Федерации, так и Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Турчак.

Он также призвал не забегать вперед, а "насладиться этим моментом". "Мы все время пытаемся чуть-чуть забежать вперед, надо насладиться этим моментом. Давайте насладимся этим моментом", - добавил Турчак.

Турчак считает, что решение о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР и подписание договоров положит хорошее начало дальнейшему взаимодействию в экономике и развитию этих территорий.

"Я думаю, что это историческая дата, которая положит такое хорошее начало дальнейшему взаимодействию уже в отрасли экономики, в вопросах развития этих территорий. Социально-экономического развития прежде всего, направленного на то, чтобы жизнь людей на территории Донецкой и Луганской народных республик улучшалась, чтобы развивалась инфраструктура", - сказал Турчак.

По его словам, на протяжении последних восьми лет людям в ДНР и ЛНР "пытались запретить разговаривать на родном русском языке, чтить историю своей земли, историю своих предков". "И я искренне рад, что имею возможность сегодня вместе с вами разделить эту радость исторического решения, которое 21 февраля принял президент РФ, подписав соответствующий указ и мои коллеги: депутатский и сенаторский корпус, которые вчера ратифицировали эти два договора", - отметил Турчак.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали оба документа, соответствующее законы были в этот же день подписаны главой государства.

Совет Федерации во вторник дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. Соответствующее постановление было единогласно принято на внеочередном заседании верхней палаты парламента.