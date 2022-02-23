Посол РФ: Австралия проявила равнодушие к дискриминации русскоязычных жителей Донбасса

СИДНЕЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Австралии Алексей Павловский заявил, что, объявляя о новых санкциях в отношении России, австралийские власти предпочли не обращать внимание на дискриминацию русскоязычных со стороны радикального националистического режима в Украине и тяжелое положение мирных жителей Донбасса. С соответствующим комментарием глава дипмиссии выступил в среду.

Как отметил Павловский, Австралия, анонсируя широкий пакет санкций за агрессию, якобы проявленную РФ в отношении Украины, "осталась абсолютно равнодушна и к дискриминации русскоязычных со стороны радикального националистического режима на Украине, и к тяжелому положению мирных жителей Донбасса, годами живущих в блокаде, под постоянными обстрелами со стороны украинских военных". "В сотрудничестве со своими ключевыми партнерами Канберра сыграла свою роль в поддержке и поощрении ксенофобских хулиганов, базирующихся в Киеве", - подчеркнул посол РФ.

Также Павловский указал, что "решение о признании ДНР и ЛНР было принято по гуманитарным соображениям для защиты гражданских лиц, в том числе сотен тысяч граждан России, от угрозы их жизни и безопасности, создаваемой нынешним украинским режимом в его настойчивых попытках решить "проблему Донбасса" силой". "Жители этих республик столкнулись с неминуемой угрозой этнической чистки со стороны киевских властей. Было очевидно, что для Киева Донбасс - это территория, а не люди, живущие там. На этом фоне признание Донецкой и Луганской народных республик было единственным решением, которое Россия чувствовала себя вынужденной принять, чтобы гарантировать право жителей ДНР и ЛНР жить в мире и сохранять свою языковую и культурную самобытность", - заявил глава дипломатической миссии.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.