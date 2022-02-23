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Лавров: Россия надеется, что Баренцево взаимодействие укрепит доверие в Северной Европе

Глава МИД РФ отметил, что в этой части Арктики сформированы традиции взаимопомощи и добрососедства

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Баренцево сотрудничество продолжит укреплять атмосферу доверия и добрососедства в Северной Европе. Об этом говорится в приветственном слове министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам 15-й Киркенесской конференции, посвященной развитию Крайнего Севера.

"Рассчитываем, что многостороннее Баренцево сотрудничество сохранит свою динамику, продолжит вносить вклад в поддержание на Севере Европы атмосферы доверия, стабильности и добрососедства", - сказал он.

Министр отметил, что в этой части Арктики сформированы традиции взаимопомощи и добрососедства, а также высоко оценил формат работы Баренцева сотрудничества. "Уникальная "двухэтажная структура" Баренцева взаимодействия позволяет определять наиболее перспективные направления совместного приложения усилий и оптимальным образом сочетать приоритеты государств с интересами отдельных регионов", - подчеркнул Лавров.

Он также поприветствовал деятельность в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона и Баренцева регионального совета в сферах здравоохранения, касающегося борьбы с пандемией.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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