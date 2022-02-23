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Володин прибыл с официальным визитом на Кубу

Помимо Кубы, председатель Госдумы планирует посетить Никарагуа

ГАВАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду прибыл с официальным визитом на Кубу. Российского парламентария в аэропорту встретил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Куба Андрей Гуськов.

Помимо Кубы, председатель палаты на следующий день планирует посетить Никарагуа.

Как ранее сообщила пресс-служба Госдумы, в ходе визитов будут обсуждаться вопросы сотрудничества между странами, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

В Гаване и Манагуа запланированы встречи в парламентах и с руководством стран, в частности с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и председателем Национальной ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом.

В новость внесена правка (15:58 мск) - передается с исправлением фамилии посла РФ в лиде, верно - Гуськов.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичКубаРоссия
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