В МИД РФ считают "далекими от реальности" заявления о нарушении суверенитета Украины

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины "далеки от реальности", говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду.

"Полагаем весьма далекими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.

Генсеку ООН все годы украинского кризиса следовало требовать от Киева выполнения vинских соглашений и налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, говорится в сообщении МИД РФ.

"Генеральному секретарю ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения Минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, что четко предписано Комплексом мер и резолюцией 2202", - сообщили в дипведомстве.