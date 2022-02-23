МИД РФ заявил, что Россия даст сильный, выверенный и чувствительный ответ на санкции США

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Москва даст сильный ответ на санкции США, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ о новых антироссийских санкциях США.
"Сомнений быть не должно - на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", - говорится в документе.
Тщетные усилия
В МИД РФ отметили, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету), затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России.
"Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов", - подчеркнули в ведомстве.
В министерстве указали, что Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. "И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы", - добавили в МИД РФ.
В ведомстве констатировали, что в арсенале американской внешней политики, "находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка", не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз. "В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает, - указали в МИД РФ. - "Окрикам" из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность".
Вместе с тем, как отметили в дипведомстве, Россия открыта "к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга".