МИД РФ заявил, что Россия даст сильный, выверенный и чувствительный ответ на санкции США

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Москва даст сильный ответ на санкции США, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ о новых антироссийских санкциях США.

"Сомнений быть не должно - на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", - говорится в документе.

Тщетные усилия

В МИД РФ отметили, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету), затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России.