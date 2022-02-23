Захарова заявила, что РФ ответит, если Лондон реализует угрозы в отношении российских СМИ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры, если Великобритания реализует угрозы в отношении российских СМИ.

"В случае, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает", - сказала она в среду журналистам.

"Кстати, многое о проблеме симметрии в международных отношениях может рассказать и корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд, ставшая разменной монетой в играх британского правительства против российских журналистов", - подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.