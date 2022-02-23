Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул объективную необходимость признания ЛНР и ДНР

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять минские соглашения", - говорится в сообщении.

В свою очередь Эрдоган "привел свои известные взгляды на этот счет", отметили в пресс-службе.

Путин 21 февраля объявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали оба документа, соответствующее законы были в этот же день подписаны главой государства.

Юридические гарантии

Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом обсудил тему выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации, сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута также тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации. В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны условились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.

Россия в декабре прошлого года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. На прошлой неделе российская сторона опубликовала свою реакцию на американский ответ, аналогичный документ для альянса пока готовится.