Небензя назвал признание ДНР и ЛНР прямым следствием саботажа Киевом минских соглашений

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик стало прямым следствием саботажа Киевом минских соглашений. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Понимаем, что в центре сегодняшней дискуссии окажется признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик как актуальный новостной сюжет. Вокруг этого решения сейчас много спекуляций и инсинуаций, - заявил постпред РФ. - Хочу подчеркнуть, что произошедшее стало прямым следствием многолетнего саботажа Киевом своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренному резолюцией Совета Безопасности 2202".

Небензя заявил, что никаких перспектив выполнения Киевом минских соглашений нет, это стало очевидно, когда украинские власти открыто начали заявлять о том, что не собираются выполнять положения этого документа.

"В последнее время украинские руководители перестали стесняться и прямо на камеры завили о том, что не собираются выполнять свои обязательства. Наверное, последним подтверждением этому стал тот факт, что украинский постпред недвусмысленно подтвердил такой настрой в ходе организованной нами встречи Совета Безопасности 17 февраля, а наши западные коллеги Украину к выполнению "Минска" даже не призывали. Стало очевидно, что никаких перспектив выполнения этого документа больше нет", - сказал он на заседании Генеральной ассамблеи ООН.