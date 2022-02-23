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Небензя заявил, что "либеральничать" с нарушителями перемирия в Донбассе никто не станет

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Россия предупреждает, что "либеральничать" с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе никто не станет. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине.

"Этот конфликт далеко не исчерпан. Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает наускивать, подбадривать и вооружать Киев. Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооруженные силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет", - сказал он.

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