Посол России в Чехии объяснил в МИД республики ситуацию на востоке Украины

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский объяснил в среду руководству министерства иностранных дел республики ситуацию с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило российское посольство на своей странице в Facebook .

"Посол России в Чехии Александр Змеевский 23 февраля был приглашен в МИД Чехии на беседу с заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Мартином Смолеком, - отмечается в комментарии. - Чешская сторона выступила с набором известных претензий Запада в адрес нашей страны в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решительно отвели как необоснованные обвинения в подготовке Россией "агрессии против Украины" и слухи о вводе российских войск на украинскую территорию".

Змеевский аргументированно разъяснил обстоятельства, которые вели к принятию российским руководством данного непростого решения. Чешской стороне были переданы материалы, наглядно свидетельствующие о нарушениях Киевом минских соглашений, а также десятки фотографий жертв преступлений, совершенных украинскими военными и националистами в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщили в посольстве. "Ситуация, при которой грубо попранными оказались языковые, образовательные и культурные права части населения страны, должна быть не понаслышке знакома чехам, прошедшим через соответствующий исторический опыт", - подчеркивается в документе.

Посол РФ указал на ответственность западных партнеров, семь лет поощрявших отказ Киева от выполнения минских соглашений. Он напомнил о недавней поставке Чехией Украине более 4 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц, которой Прага так гордится. "Как это соотносится с директивным документом ЕС от 2008 г. о запрете поставок оружия в регионы, где это может привести к нарушению международного гуманитарного права и будет способствовать обострению внутренних вооруженных конфликтов?" - говорится в комментарии.

Чешской стороне было представлено международно-правовое обоснование признания независимости ДНР и ЛНР. Змеевский опроверг утверждение чешской стороны о нарушении Россией в этой связи международных обязательств и основополагающих принципов международного права, которые "при их толковании и применении являются взаимосвязанными и каждый принцип должен рассматриваться в контексте всех других принципов", в том числе равноправия и самоопределения народов.

Посол, как следует из документа, порекомендовал чешским партнерам вместо того, чтобы угрожать новыми санкциями, на которые РФ имеет полное право ответить, приложить усилия для того, чтобы вместе с другими "спонсорами" Киева "укротить агрессивный запал украинской стороны, перевести ситуацию в плоскость политико-дипломатического урегулирования".