В ГД заявили, что персональные санкции ЕС против депутатов не повлияют на режим их работы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Персональные санкции Европейского Союза против 351 депутата Госдумы из-за признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не повлияют на режим их работы и принятие решений в интересах граждан России. Об этом в среду заявил замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Многие коллеги уже годами работают под санкциями, мы привыкли к тому, что в Европейском союзе весьма экзотические, и они становятся все более экзотическими, представления о парламентаризме и демократии. Мы будем работать дальше, как работали, в обычном режиме, принимая решения в интересах граждан России", - сказал он.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также отметил, что находится под санкциями стран Запада с 2014 года, это "не мешает исполнять депутатские обязанности".

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов с свою очередь подчеркнул, что общественное мнение уже привыкло к введению новых санкций со стороны Запада.

Ранее в заявлении Совета ЕС, распространенном в среду в Брюсселе, говорилось, что Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.