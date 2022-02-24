Мишустин 24-25 февраля посетит Нур-Султан для участия в заседании межправсовета ЕАЭС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг отправляется с двухдневным рабочим визитом в Казахстан. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, в Нур-Султане глава российского кабмина примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

Планируется, что премьер-министры РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят на нем актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС. На заседании будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего в области гражданского авиастроения", - отмечается в сообщении.

По данным кабмина РФ, на встрече, в частности, предусматривается утверждение плана мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах - членах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы. Кроме того, по итогам планируется подписание решений межправсовета ЕАЭС, предусматривающих дальнейшее развитие экономической интеграции.

Повестка заседания

Как пояснили в пресс-службе российского кабмина, главы правительств в числе прочего рассмотрят доклады о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы, а также о предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития ЕАЭС. Кроме того, на повестку дня вынесены вопросы запуска совместного проекта государств - членов объединения "Евразийский агроэкспресс", касающегося организации и осуществления железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции.

Премьеры обсудят и варианты подключения государств-наблюдателей, в частности Узбекистана, к участию в инициативах и проектах Евразийского экономического союза.

По данным Министерства иностранных дел Казахстана, заседание ЕМПС будет организовано в узком и расширенном составах. Во встрече помимо глав правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии примут участие председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, а также государства - наблюдатели при ЕАЭС - Молдавия, Узбекистан и Куба.

В свою очередь в пресс-службе ЕЭК добавили, что руководители правительств стран союза обсудят реализацию Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и Соглашения о применении в интеграционном объединении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Помимо этого, планируется обсудить изменения в союзный договор в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам.

О заседаниях ЕМПС

Предстоящее заседание Евразийского межправительственного совета станет тридцатым с начала работы ЕАЭС и первым в этом году. В 2021-м состоялись четыре таких заседания, последнее - в ноябре в Ереване. Двухдневное мероприятие такого уровня впервые пройдет в Казахстане в очном формате после беспорядков в начале января.

В январе в республике произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

Традиционно в конце января - начале февраля заседание ЕМПС проводилось в Алма-Ате. Одновременно с ним власти Казахстана организовывали цифровой форум Digital Almaty. В пресс-службе МИД республики ТАСС ранее сообщили, что в этот раз его проведение не предусмотрено.

В целом на заседаниях межправсовета ЕАЭС рассматривается существенная часть принципиальных вопросов интеграционного взаимодействия государств - членов объединения. В соответствии со статьей 14 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Евразийский межправительственный совет обеспечивает реализацию и контроль за исполнением Договора и решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором и международными соглашениями в рамках Евразийского союза.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Куба, Молдавия и Узбекистан имеют статус наблюдателей в объединении. В 2022 году в органах Евразийского экономического союза председательствует Киргизия.