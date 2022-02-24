Володин предложил Кубе участвовать в работе ПА ОДКБ в статусе наблюдателя

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Куба могла бы принимать участие в работе Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в формате наблюдателя или партнера. С таким предложением в среду в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что сейчас кубинская сторона присутствует в ассамблее в качестве гостя. "Мы рады видеть посла Кубы в России, который постоянно участвует в Парламентской ассамблее", - добавил он.

"Так как председатель Госдумы возглавляет Парламентскую ассамблею, со своей стороны хочу предложить рассмотреть участие в Парламентской ассамблее ОДКБ в других форматах: в формате наблюдателя или в формате партнера", - продолжил Володин.

Спикер заметил, что речь идет о "другом этапе взаимодействия". "Это не членство в Парламентской ассамблее, но это другой уровень сотрудничества", - пояснил он, выразив надежду, что Эрнандес примет это предложение с учетом уровня двусторонних отношений между парламентами.

"Однозначно нам надо выходить на новый уровень отношений, который может базироваться на том фундаменте, который заложили наши предшественники, сформировало время на протяжении уже более 60 лет в рамках отношений между Советским Союзом и Кубой, Российской Федерацией и Кубой, и который укрепляют ежедневно наши президенты, - заключил Володин. - Старый друг лучше новых двух".

Спикер Госдумы находится на Кубе с официальным визитом.

Володин также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса на форум "Развитие парламентаризма", а также предложил сформировать комиссию высокого уровня.

"Нам правильно было бы подумать о форматах, которые наполнили бы двустороннее сотрудничество и расширили бы не только спектр, но и динамику отношений", - сказал Володин на встрече с Эрнандесом.

"Мы вас рады видеть в любое время. У нас будет в июле проходить форум "Развитие парламентаризма". Если вы сможете возглавить делегацию и приехать на этот форум - будем рады", - продолжил спикер. Володин также заверил, что российские депутаты и сенаторы будут "еще более рады", если председатель Национальной ассамблеи Кубы сможет приехать в июне, посетить Госдуму и Совет Федерации, а затем в июле приехать второй раз на форум.

"Если вы направите своих коллег, то мы их примем радушно и вместе с ними будем обсуждать вопросы и проблемы, - добавил Володин. - Поэтому было бы правильно нам в рамках своего формата межпарламентских отношений найти эти точки соприкосновения, которые позволили бы нам действительно активизировать этот диалог между парламентами, выведя его на новый уровень".

Комиссия высокого уровня

Политик напомнил, что Госдума "с рядом парламентов создала комиссии высокого уровня", в рамках работы которых обсуждаются "вопросы, требующие решения в рамках парламентского измерения". Володин пояснил, что в заседаниях комиссий участвуют представители правительств, благодаря чему удается найти ответы на многие вопросы.

"Можем подумать и над созданием такой комиссии, которая у нас, допустим, с Китаем, с Южной Кореей, с Францией", - отметил Володин.