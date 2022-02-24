Заседание СБ ООН по Украине пройдет утром 24 февраля

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное заседание по Украине в 21:30 по времени Нью-Йорка (05:30 мск). Об этом журналистам сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

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"Заседание пройдет сегодня в 21:30", - сказал представитель миссии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал провести встречу Совета Безопасности всемирной организации в связи с обращением ДНР и ЛНР к России о военной помощи. Кулеба находится в Нью-Йорке.