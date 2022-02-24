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Володин и президент Кубы обсудили роль парламентов в развитии отношений двух стран

Спикер Госдумы также передал политику приветствие от Владимира Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Евгений Задорожный/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Евгений Задорожный/ТАСС

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, они обсудили реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей.

"Динамику отношений между нашими странами задают президенты. Важно, чтобы парламенты соответствовали этой динамике и вносили свой вклад", - отметил Володин.

По его словам, "законодателям необходимо делать все для того, чтобы обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне".

Володин также передал президенту Кубы приветствие от президента РФ Владимира Путина.

Володин прибыл с официальным визитом на Кубу в среду, у него состоялась встреча с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичКубаРоссияДиас-Канель, Мигель
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