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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Володин: Украина была выбрана США в качестве точки нагнетания эскалации против РФ

Это все увеличивает напряжение в мире, считает спикер Госдумы

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. США выбрали Украину в качестве точки нагнетания эскалации в отношении России и Белоруссии, это чревато ее вступлением в НАТО. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

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"Когда мы говорим о безопасности и продвижении НАТО на восток, Украина была выбрана США как страна, где, по их мнению, эскалация должна в отношении РФ, Белоруссии нагнетаться. И мы видим за последнее время огромное количество оружия, которое поставляется на Украину. Более того, это все чревато вступлением самой Украины в НАТО", - указал Володин.

По его словам, это будет означать приближение к российским границам "северо-атлантического военно-политического блока". "Это все увеличивает напряжение в мире. И мы можем оказаться заложниками такой политики. Дальше понятно, что недалеко до трагедии, которую никто не хочет. И мы должны сделать все, чтобы ее остановить", - подчеркнул он.

Эрнандес со своей стороны указал, что США и НАТО допускают "вмешательство во внутренние дела независимых, суверенных стран". "Мы осуждаем вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, - сказал председатель ассамблеи. - Мы осуждаем экспансионистскую политику НАТО [по отношению] к вашим границам, которая является угрозой вашей национальной безопасности и миру, в регионе и во всем мире". Володин поблагодарил своего коллегу за поддержку, напомнив о диалоге с США и НАТО по гарантиям безопасности. "Мы говорили о том, что необходимо, чтобы НАТО вернулось к границе 97-го года, но ответы на все вопросы и предложения даны не были", - сказал спикер.

Говоря о ситуации в Донбассе Володин подчеркивал, что признание ДНР и ЛНР Россией было "единственным выходом в этой ситуации". "Мы делаем все, чтобы спасти жизнь граждан, и поэтому принятые решения призваны достичь этой цели", - резюмировал председатель Госдумы.

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Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаСШАРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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