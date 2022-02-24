Путин принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин в телеобращении.
Как отметил глава государства, военная операция России является самозащитой от тех, кто взял Украину в заложники.
В своем выступлении он отдельно обратился и к гражданам Украины. "Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа", - сказал Путин.
"Наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело не было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно - так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое", - сказал президент РФ.
По его словам, Россия остается одной из самых мощных ядерных держав на планете, поэтому ни у одного потенциального агрессора не должно быть сомнений в том, что он будет полностью разгромлен.
"Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самый мощных ядерных держав. И более того - обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора", - сказал он.
Как отметил глава государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.
"В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", - сказал Путин.
При этом он напомнил о праве наций на самоопределение. "Ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики - свобода", - сказал Путин, подчеркнув, что речь идет о свободе для всех "самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей". "И мы считаем важным, чтобы этим правом - правом выбора - могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", - заявил российский лидер.
НАТО и Россия
Североатлантический альянс из года в год бесцеремонно создает фундаментальные угрозы, расширяясь на восток и приближая свою военную инфраструктуру к российским границам, добавил Путин
Он отметил, что считает необходимым вновь вернуться к трагическим событиям, которые происходят в Донбассе, а также ключевым вопросам обеспечения безопасности самой страны.
"Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам", - констатировал Путин.
Путин подчеркнул, что Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО об обеспечении равной и неделимой безопасности, но в ответ сталкивалась с циничным обманом либо шантажом.
"Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа", - констатировал он.
Североатлантический альянс тем временем, продолжил Путин, несмотря на все протесты и озабоченности Москвы, неуклонно расширяется. "Военная машина движется. И, повторю, приближается к нашим границам вплотную", - указал российский лидер.
По его оценке, западный блок, сформированный Соединенными Штатами по своему опыту и подобию, является империей лжи.
"Сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться, так оно и есть", - сказал Путин.
Он подчеркнул при этом, что "США - великая страна, системообразующая держава", все сателлиты которой "не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила". "Поэтому с полным на то основанием уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая империя лжи", - заявил Путин.
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, добавил Путин. В планы РФ не входит оккупация украинских территорий, сообщил он.
Обстоятельства требуют от России решительных действий, отметил Путин.
Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима, считает Путин.
Как отметил президент РФ, в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно.
По его словам, справедливость и правда на стороне России.
Путин уверен, что военнослужащие России профессионально и мужественно исполнят свой долг.
Путин призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой.
Судьба России - в надежных руках ее народа, а значит, цели будут достигнуты, безопасность страны гарантирована, заявил Путин.