Путин принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин в телеобращении.

Как отметил глава государства, военная операция России является самозащитой от тех, кто взял Украину в заложники.

В своем выступлении он отдельно обратился и к гражданам Украины. "Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа", - сказал Путин.

"Наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело не было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно - так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое", - сказал президент РФ.

По его словам, Россия остается одной из самых мощных ядерных держав на планете, поэтому ни у одного потенциального агрессора не должно быть сомнений в том, что он будет полностью разгромлен.

"Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самый мощных ядерных держав. И более того - обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора", - сказал он.

Как отметил глава государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

"В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", - сказал Путин.

При этом он напомнил о праве наций на самоопределение. "Ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики - свобода", - сказал Путин, подчеркнув, что речь идет о свободе для всех "самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей". "И мы считаем важным, чтобы этим правом - правом выбора - могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", - заявил российский лидер.

НАТО и Россия

Североатлантический альянс из года в год бесцеремонно создает фундаментальные угрозы, расширяясь на восток и приближая свою военную инфраструктуру к российским границам, добавил Путин