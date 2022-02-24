Небензя заявил, что Киев не слышал сигналов о прекращении провокаций против ДНР и ЛНР

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Россия констатирует, что сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой народных республик не были услышаны. Об этом заявил в среду вечером постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"С сожалением констатирую по итогам дня, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой народных республик не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружают и подзуживают ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", - сказал он.

Еще на прошлой неделе существовала надежда, что Украина одумается, для этого был нужен прямой диалог с Донецком и Луганском - Небензя.

Он подчеркнул, что российские власти по-прежнему открыты к диалогу, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.

"Хотел бы вновь повторить, что корень сегодняшнего кризиса вокруг Украины - в действиях самой Украины, занимавшейся многолетним саботажем своих прямых обязательств по Минскому комплексу мер", - сказал он.

По его словам, "еще на прошлой неделе существовала надежда на то, что в Киеве одумаются и все-таки выполнят то, под чем подписались в 2015 году, а для этого прежде всего нужен был прямой диалог с Донецком и Луганском". Небензя подчеркнул, что отсутствие таких шагов со стороны Киева, "причем с поддержкой этой позиции западными соправителями", окончательно убедило российскую сторону в том, что нельзя "заставлять жителей Донбасса страдать и дальше".

То, что происходит на Украине

Небензя отметил, что события на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция.

"Не называйте это войной. Это называется "Специальная военная операция на Донбассе", - сказал он, отвечая на реплику постпреда Украины.

Небензя отметил, что принцип территориальной целостности государств, закрепленный декларацией ООН, не может применяться к Украине, правительство которой не придерживается равноправия в отношении проживающих на ее территории народов.

"Я хотел бы напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняли, согласно декларации о принципах международного права, касающейся дружественной связи между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, я цитирую, "соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительства, представляющие интересы без различия расы, вероисповедания и цвета кожи всех народов, проживающих на данной территории", - заявил Небензя. "Сегодняшнее правительство Украины таковым, конечно же, не является", - указал постпред РФ.

Россия действует не против украинского народа, а протв захватившей власть в Киеве хунты - Небензя.