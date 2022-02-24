Материалы иска об ущербе от водной блокады Крыма подготовят в марте

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Материалы иска, который Совет министров Республики Крым подаст для взыскания ущерба от водной блокады полуострова Украиной, насчитывают десятки тысяч листов, они будут подготовлены для подачи в суд в марте, сообщил ТАСС глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"Закончим [работу по подготовке материалов к подаче в суд] непосредственно в марте. Это десятки тысячи листов, которые пойдут приложениями к данному иску", - сказал Трофимов.

Он уточнил, что подавать иск должен Совмин Крыма как высший в регионе орган исполнительной власти и "орган, непосредственно управляющий казной Республики Крым". Проект иска будет передан рабочей группой в Совет министров до конца текущей недели.

"Иск будет фактически о признании действий государства Украина незаконными и о взыскании соответствующего ущерба с Украины", - добавил собеседник агентства.

О блокадах Крыма

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей.

Ранее в Госсовете Крыма сообщили, что только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше, работа по подсчету продолжается. Кроме того, 24 августа СК РФ возбудил уголовное дело по статье ст. 358 УК РФ ("Экоцид"), как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.