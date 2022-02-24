Путин заявил, что весь блок западных стран, сформированный США - империя лжи

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал весь блок западных стран "сформированной США империей лжи".

"Сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться, так оно и есть", - заявил Путин в специальном телеобращении.

Он подчеркнул при этом, что "США - великая страна, системообразующая держава", все сателлиты которой "не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила". "Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая империя лжи", - сказал российский лидер.

Он напомнил об операциях США на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке, отметив, что это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. "В этом ряду - и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток, - указал Путин. - Повторю: обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули".

Как признал глава российского государства, часто можно слышать, что политика - грязное дело. "Возможно. Но не настолько же. Не до такой же степени", - считает он.

Такое шулерское поведение, продолжил российский лидер, противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. "И где же здесь справедливость и правда? - поинтересовался он. - Одна лишь сплошная ложь и лицемерие".