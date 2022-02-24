Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Все украинские военнослужащие, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в телеобращении, посвященном началу специальной военной операции.

В своем выступлении он отдельно обратился к украинским военнослужащим. "Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине", - сказал Путин. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие давали присягу на верность своему народу, "а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом".

"Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул: "Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".

Обращение к украинцам

Путин отдельно обратился и в целом к гражданам Украины. Он отметил, что в 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого сами украинцы называют "нациками". "Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор - быть со своей исторической родиной, с Россией, и мы это поддержали. Повторю: просто не могли поступить иначе", - сказал глава государства.

"Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа", - продолжил Путин.

"Наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно - так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое", - сказал президент РФ. "Я верю в это, именно в такое наше будущее", - добавил Путин.

Не вмешиваться извне

Путин также адресовал несколько слов тем, "у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события".

"Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан", - сказал Путин.