Путин заявил, что Запад до последнего пытался использовать Россию

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Так называемый коллективный Запад до последнего времени пытался разрушить ценности России и навязать ей свои установки, которые ведут к деградации и вырождению. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в обращении, посвященном началу специальной военной операции.

"Собственно, и до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои - псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ, изнутри", - указал Путин.

Речь идет, пояснил он, о тех установках, которые Запад уже агрессивно насаждает в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку "противоречат самой природе человека". "Этому не бывать. Никогда и ни у кого этого не получалось. Не получится и сейчас", - подчеркнул глава государства.

Он также обратился к ситуации конца прошлого века - начала нынешнего. "Что касается нашей страны, то после развала СССР при всей беспрецедентной открытости новой, современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами и в условиях фактически одностороннего разоружения нас тут же попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно", - указал президент РФ.

Именно так и было в 1990-е годы, в начале 2000-х годов, когда "так называемый коллективный Запад самым активным образом поддерживал сеператизм и банды наемников на юге России", пояснил Путин. "Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило. Через какие испытания пришлось пройти, прежде чем мы окончательно сломали хребет международному терроризму на Кавказе", - отметил глава российского государства. Он заверил, что Россия помнит это и никогда не забудет.