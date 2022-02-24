Слуцкий назвал "оправданной мерой" решение РФ о проведении операции на Украине

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия не намерена захватывать Украину, речь идет о помощи признанным Москвой государствам. Об этом журналистам в четверг заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы не собираемся развязывать никакой войны. Мы не собираемся захватывать Украину, как в этом нас обвиняют на самой Украине и не только", - сказал депутат.

"Речь идет именно об обеспечении безопасности в границах сегодняшних Донецкой и Луганской [народных] республик", - добавил он.

Слуцкий назвал "своевременными и оправданными мерами" решение РФ о проведении операции на Украине.

"Меры абсолютно своевременные и оправданные. Киев и его западные тьюторы привыкли, может, как это ни прозвучит жестко, уничтожать самые беззащитные слои населения. Привыкли к безнаказанности и все валить на Россию", - сказал депутат.

По его словам, задача РФ заключается в том, чтобы "защитить людей и создать на территории ДНР и ЛНР возможность жить, не опасаясь за свою безопасность". Это позволит обеспечить безопасность, а жители республик "вернутся в свои дома, не боясь очередных снарядов с надписями "детям Донбасса".

Запад не сможет превратить Россию в страну-изгоя, ее партнеры прислушиваются к мнению Москвы. Уверенность в этом выразил Слуцкий.

"Мы этого не боимся. Мы не та держава, из которой кто-либо, сколь угодно сильный и влиятельный, может попытаться сделать страну-изгоя", - сказал депутат, напомнив, что "для этого предпринимались разные попытки на разных международных площадках, в том числе руководством Соединенных Штатов и многими другими ключевыми западными игроками, но этого не получилось".

"Россия - страна, которая выступает за мир самым практическим образом. И сегодня на планете снова возрождается миротворческое движение, и Россия является одним из его инициаторов", - продолжил Слуцкий.

По его словам, "какие-либо санкции, рестрикции, навешивание ярлыков и ложная информация вместе взятые не смогут привести к серьезной изоляции" РФ. Он напомнил, в частности, про работу в рамках БРИКС, контакты со странами Азии и Латинской Америки.

"Они к нам прислушиваются, и когда наш образ пытаются деформировать, представители этих стран, услышав от нас подлинную информацию, посещая Россию, работая с нами в ряде международных форматов, прислушиваются к нам. Поэтому каким-то образом переключить тумблер в Вашингтоне или где-либо еще и сделать из нас страну-изгоя не получится", - резюмировал глава комитета.