Аксенов сообщил, что ситуация в Крыму под контролем Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Разрывы и выстрелы слышны на приграничной с Украиной территории в Крыму, при этом ситуация на полуострове полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями Министерства обороны РФ, сообщил в четверг в обращении к жителям региона глава республики Сергей Аксенов.

"Хочу заверить крымчан: полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, слышны разрывы, слышны звуки выстрелов. Все службы и органы власти находятся на рабочих местах. В настоящее время Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны", - сказал Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что ограничил учебу, работу детских садов в Черноморском, Красноперекопском, Ленинском, Раздольненском районах "в связи с тем, что они находятся на прифронтовой территории". "Однако еще раз говорю: вся операция, все действия происходят на территории сопредельного государства. Тем не менее, принято решение ограничить учебу. Это касается и города Керчь в том числе, города Джанкой, города Красноперекопска, города Армянска", - пояснил Аксенов.

Он дал поручение региональному министерству по чрезвычайным ситуациям развернуть два пункта на случай, если будет необходимо принимать беженцев. МЧС обеспечит людей горячим питанием, всем необходимым на первое время, добавил Аксенов.