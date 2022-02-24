Клишас заявил, что решение об операции на Украине соответствует нормам права

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной операции на Украине соответствует конституции и нормам международного права, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Президент РФ действует в соответствии с конституцией России, постановлением Совфеда и нормами международного права. В целях поддержания мира и безопасности, в целях противодействия экстремизму и неонацизму во всех его проявлениях", - сказал он в четверг ТАСС.

Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Позднее Минобороны сообщило, что российское военные не наносят удары по городам Украины, но выводят из строя военную инфраструктуру высокоточными средствами. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.