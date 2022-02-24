ЛДПР считает примером дальновидной политики решение Путина о спецоперации на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине является примером дальновидной и упредительной политики. Такое мнение выразила фракция ЛДПР в Госдуме в своем заявлении.

"Решение президента РФ провести военную спецоперацию в интересах защиты русского населения и рубежей России - это миротворческая миссия, пример дальновидной, упредительной политики", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Депутаты фракции ЛДПР добавили, что гордятся "русской армией за проявляемый сегодня профессионализм по обеспечению безопасности России и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов".

Фракция ЛДПР поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведение военной спецоперации на Украине.

"Президент призвал все парламентские партии к солидарности. И ЛДПР эту солидарность проявит", - отмечается в документе.

Депутаты подчеркивают, что ЛДПР воспринимает "безопасность России и нерушимость наших границ как святое", о чем партия неоднократно заявляла. "Пересечением красной линии стала подготовка к вступлению Украины в НАТО и заявления о восстановлении там ядерного оружия. Это разрушало всю концепцию обороны России, и эта проблема уже решается силами Минобороны РФ", - подчеркивается в заявлении.