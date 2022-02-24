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Джабаров считает, что рано или поздно с Киевом надо будет начать переговоры

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что дипломатические переговоры между РФ и Украиной рано или поздно начнутся, но для этого должны быть созданы подходящие условия.

"Что касается дипломатических усилий, конечно, в любом случае рано или поздно надо будет садиться за стол переговоров с Украиной, с другими заинтересованными странами, но для этого должны быть созданы условия", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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