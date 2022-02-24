Володин считает демилитаризацию Украины единственным путем предотвращения войны в Европе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной миротворческой операции.

"Депутаты Государственной думы поддерживают решение нашего президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной миротворческой операции. Ее цель - защитить людей, проживающих на Украине", - написал политик в своем телеграм-канале в четверг.

Демилитаризация Украины - единственный оставшийся путь, который позволит предотвратить войну в Европе, заявил Володин.

"Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь лет отказывается от выполнения минских соглашений, демилитаризация Украины - единственный оставшийся путь. Путь, который позволит предотвратить войну в Европе. Единственная возможность остановить бойню и гуманитарную катастрофу", - написал он.

Володин просит депутатов Верховной Рады проявить благоразумие, волю, сделать все, чтобы Украина была мирным государством.

"Обращаюсь также к депутатам Верховной рады: уважаемые коллеги, проявите благоразумие, волю. Если вы любите свою Родину, сделайте все, чтобы Украина была мирным государством", - отметил Володин.

По его словам, многим депутатам Рады не нравится, что "страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах".

"Россия никогда не была врагом Украины. Народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. Помощи от нашей страны ждут граждане Украины - ваши избиратели. Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора", - считает спикер Госдумы.

Володин также обратился к гражданам Украины с призывом не участвовать в мобилизации и попросить своих близких, служащих в вооруженных силах Украины, сложить оружие.

"Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они несамостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель", - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что мирным гражданам спецоперация ничем не грозит. Он отметил, что Россию и Украину объединяет общая история, культура и вера. "Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполняя преступные приказы киевского антинародного режима", - подчеркнул спикер Госдумы.