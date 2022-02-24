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Военная операция на Украине

Захарова: решение об операции приняли после увеличения обстрелов населения Донбасса

Москва до последнего предлагала переговоры, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия до последнего предлагала переговоры и отметила, что решение о военной операции было принято после увеличения обстрелов мирного населения Донбасса.

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"До последнего дня предлагали переговоры. Когда от переговоров отказались кураторы, начали вводить санкции в отношении России и увеличились обстрелы мирного населения Донбасса, тогда было принято решение [об операции]", - написала она в четверг на своей странице в Facebook.

Дипломат также подчеркнула, что Россия открыто и честно об этом заявляла. "А если послушать США, то мы два месяца под чужими флагами вторгаемся на Украину. Чтобы мы и под чужими флагами?" - добавила она.

Президент России Владимир Путин утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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