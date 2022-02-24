Повторные выборы главы администрации Мурманска состоятся 28 марта

МУРМАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Главу городской администрации, которого в Мурманске не могут определить с ноября 2021 года, выберут 28 марта. Дату повторного конкурса на замещение должности назвали в четверг на заседании мурманского совета депутатов, передает корреспондент ТАСС.

За новую дату конкурса, 28 марта, проголосовало большинство депутатов (26 человек).

Главу администрации Мурманска депутаты горсовета должны были выбрать 30 ноября 2021 года. В конкурсе участвовали заместитель губернатора Юрий Сердечкин и бывший руководитель Мурманской авиационной базы лесоохраны Алексей Лукичев, однако оба кандидата тогда не смогли набрать необходимое число голосов.

В сентябре 2021 года горсовет Мурманска не смог выбрать мэра, единственной кандидатурой тогда была экс-министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба. Большинство депутатов проголосовали против нее.