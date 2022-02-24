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Военная операция на Украине

Песков заявил, что Украину в идеале нужно освободить, зачистить от нацистов

Украину в идеале нужно освободить, зачистить от нацистов, заявил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Молния
Песков подтвердил, что состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко
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