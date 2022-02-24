Песков считает, что россияне поддержат операцию на Украине, как и признание ДНР и ЛНР

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян поддержали решение о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), уровень поддержки решения о военной операции на Украине будет не ниже. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами в четверг.

"Мы знаем, что солидное большинство населения [РФ] поддержало решение президента о признании двух республик - ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз и происходит на основании обращений руководителей этих двух республик, - сказал представитель Кремля. - Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже".