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Песков: Россия не может оказаться за железным занавесом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

Россия не может оказаться за железным занавесом, закрыть такую страну невозможно - Песков.

Теги
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