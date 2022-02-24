Песков: ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и безопасности

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и безопасности.

"Наверняка нужно адресовать вопрос органам внутренних дел. Безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и безопасности", - сказал он, комментируя сообщения очевидцев о том, что происходит перекрытие Красной Площади.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. С лидерами республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.