Песков заявил, что слово "оккупация" неприменимо к действиям России на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская сторона не говорит об оккупации украинских территорий, это слово неприменимо к ее действиям. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никто не говорит об оккупации, и в данном случае это слово здесь неприменимо", - сказал представитель Кремля. В этой связи он напомнил о двух задачах российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР, которые сформулировал глава государства Владимир Путин, - демилитаризация и денацификация.

При этом Песков в ответ на вопрос о будущем Украины и ее руководства указал, что это вопрос выбора народа этой страны. "Остальное - это вопрос выбора украинского народа", - добавил он. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера призвал не заниматься гипотетическими рассуждениями, отвечая на вопрос о возможности сохранения у киевского руководства прежней идеологии в дальнейшем. "Вы занимаетесь гипотетическими рассуждениями, я не могу с вами принимать участие в таких дискуссиях сейчас", - отметил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. С лидерами республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.